Стало известно, когда пройдет прощание с балетмейстером Папко

Прощание с балетмейстером Юрием Папко состоится 20 сентября в Москве в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах. Об этом сообщает пресс-служба Большого театра.

«Прощание с Юрием Викторовичем Папко пройдет 20 сентября в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах (улица Большая Грузинская, 13). Отпевание начнется в 13:00», — говорится в сообщении.

Заслуженного артиста РСФСР не стало в возрасте 85 лет.

Юрий Папко родился в Москве 25 февраля 1940 года. В 1958 году он окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии). С 1958 по 1982 годы артист выступал в составе балетной труппы Большого театра. С 1997 по 2002 годы был худруком мимического ансамбля Большого театра. С 2002 года до конца дней сотрудничал с Молодежной оперной программой Большого театра и обучал сценическому движению будущих звезд сцены.

Ранее умерла актриса из «Гремлинов» Полли Холлидей.