Умер балетмейстер Юрий Папко

Ушел из жизни балетмейстер, артист балета, педагог Юрий Папко. Об этом сообщается на сайте Государственного академического Большого театра России.

Отмечается, что заслуженного артиста РСФСР не стало в возрасте 85 лет. Причина его смерти не называется. Большой театр выразил соболезнования вдове балетмейстера Юламей Скотт, его родным и близким. Прощание с Юрием Викторовичем пройдет 20 сентября в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах. Отпевание начнется в 13 часов.

Юрий Папко родился в Москве 25 февраля 1940 года. В 1958 году он окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии). С 1958 по 1982 год артист выступал в составе балетной труппы Большого театра, исполнив партии в таких известных постановках, как «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта», «Жизель» и др. С 1997 по 2002 год был худруком мимического ансамбля Большого театра. С 2002 года до конца своих дней сотрудничал с Молодежной оперной программой Большого театра и обучал сценическому движению будущих звезд сцены.

