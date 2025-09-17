На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умер балетмейстер Юрий Папко

В возрасте 85 лет умер балетмейстер Юрий Папко
true
true
true
close
Государственный академический Большой театр России

Ушел из жизни балетмейстер, артист балета, педагог Юрий Папко. Об этом сообщается на сайте Государственного академического Большого театра России.

Отмечается, что заслуженного артиста РСФСР не стало в возрасте 85 лет. Причина его смерти не называется. Большой театр выразил соболезнования вдове балетмейстера Юламей Скотт, его родным и близким. Прощание с Юрием Викторовичем пройдет 20 сентября в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах. Отпевание начнется в 13 часов.

Юрий Папко родился в Москве 25 февраля 1940 года. В 1958 году он окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии). С 1958 по 1982 год артист выступал в составе балетной труппы Большого театра, исполнив партии в таких известных постановках, как «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта», «Жизель» и др. С 1997 по 2002 год был худруком мимического ансамбля Большого театра. С 2002 года до конца своих дней сотрудничал с Молодежной оперной программой Большого театра и обучал сценическому движению будущих звезд сцены.

Ранее умерла актриса из «Гремлинов» Полли Холлидей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами