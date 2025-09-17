Названа дата выхода 2 сезона «Кибердеревни»

Новые серии второго сезона «Кибердеревни» выйдут 18 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

На данный момент зрители онлайн-кинотеатра могут оценить первые две серии второго сезона. В новых сериях герой Николай Кулибин сидит в космической тюрьме «Венеровский централ» и работает на астероидоповале. Выбрать из незавидного положения помогает ему семья, Робогозин и Були.

В новых сериях к своим ролям вернулись Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артем Семакин, Валерия Репина, Ольга Жевакина, Влада Лукина и Маргарита Силаева, а Сергей Бурунов озвучил Робогозина.

Исполнитель роли Кулибина Чихачев рассказал, что во втором сезоне его герою предстоит путешествие на совершенно новые планеты. В их числе, например, «отлетевшая Москва и Юпитербург».

«Во втором сезоне развяжутся все сюжетные узелочки, и все ниточки, наконец, куда-то приведут. История противостояния с голограммой Галей получит полноценный финал, и каждый герой обретет то, что заслужил», — поделился актер.

Ранее «Кибердеревня» сделала отсылку к «Кин-дза-дза!».