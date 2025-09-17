Звезда «Кармелиты» раскрыл, почему перестал сниматься

Актер Александр Суворов рассказал в беседе с «Пятым каналом», что, возможно, откажется от своей профессии.

Суворов планирует полностью переквалифицироваться из актера в педагога. На данный момент он дает уроки по технике речи и публичным выступлениям. Артист признался, что ему нравится больше преподавать, чем устраивать «вечную погоню за успехом».

Суворов наиболее известен по роли цыгана Миро из «Кармелиты». В его фильмографии более 40 работ. Артист признался, что спад в его карьере совпал с проблемами в семье. В 2021 году он развелся со второй женой Екатериной Бабак.

«Достаточно сложный был развод, и до сих пор у нас такие моменты утруски-усушки между двумя семьями. Отношения пока еще имеют некий шлейф, хотя прошло почти четыре года. Я стараюсь не ссориться со своими женщинами. То есть я не люблю расходиться (со скандалами. — Прим. ред.), но иногда, как жизнь показывает, надо рубить», — поделился актер.

На данный момент Суворов женат на артистке цирка Екатерине Суворовой. Они воспитывают четырех дочерей, которые родились в предыдущих отношениях артистки. У Александра также есть сын Арсений от Бабак.

