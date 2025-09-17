На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Всегда одет с иголочки, приятно смотреть»: коллега похвалил стиль Петросяна

Коллега Петросяна Кузеняткин похвалил внешний вид юмориста в 80 лет
true
true
true
close
petrosyanevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Коллега Евгения Петросяна Дмитрий Кузеняткин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что его восхищает в юмористе.

«Он с 16 лет на большой эстраде — и все это время пропагандирует интеллигентный, добрый юмор. Даже сейчас — несмотря на возраст — собирает полные залы. И это говорит о том, что он актуален», — объяснил артист.

Он также отметил, что Петросяна от многих других юмористов отличает чувство стиля в одежде: «Евгений Ваганович всегда выглядел прекрасно, он тот человек, который знает толк в стиле, он всегда с иголочки одет, всегда на него приятно смотреть. <...> Поздравляя его с юбилеем, хочется пожелать Евгению Вагановичу здоровья. И честно говоря, радуюсь, что он [недавно] стал папой».

Евгений Петросян 16 сентября отметил юбилей — народному артисту РСФСР, создателю «Кривого зеркала» исполнилось 80 лет.

Ранее друг Петросяна Аркадий Инин раскрыл главный секрет его успеха.

