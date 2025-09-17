На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Друг Петросяна раскрыл главный секрет его успеха

Драматург Инин заявил, что Петросян работает по 30 часов в сутки
Victor Lisitsyn/Global Look Press

Актер и драматург Аркадий Инин в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что восхищается трудолюбием своего друга — юмориста Евгения Петросяна.

«Он в жизни, как и на экране, — красавчик. Главное, что меня в нем потрясает, — это трудолюбие. Артистов полно — и хуже, и лучше, но фантастическое трудолюбие именно у него. Сейчас популярно говорить про работу 24/7, а он, мне кажется, работает 30/7», — отметил Инин.

Артист также вспомнил историю, произошедшую с ними на круизном лайнере:

«Много лет назад мы были с ним в морском круизе по Европе, где группа артистов развлекала отдыхающих. Прекрасная жизнь, все на палубе или в бассейне. Один Женя сидит в музыкальном салоне без всяких треников, маек, нормально одет — пиджак, брюки, абсолютно, так сказать, цивильный. И перебирает на клавишах рояля, что-то записывает. Я говорю: «Жень, ты что? Тут же такой кайф, такой праздник жизни вокруг. Смотри — сколько солнца». А он вежливо отвечает: «Солнце... Что солнце? Я родился в Баку, и этого солнца мне хватило». Он выходил на концерт всегда при костюме, при бабочке. А потом уходил, опять чего-то доделывал, додумывал».

Евгений Петросян 16 сентября отметил юбилей — народному артисту РСФСР, создателю «Кривого зеркала» исполнилось 80 лет.

Ранее звезда «Кривого зеркала» Морозов высмеял молодежь за критику Петросяна.

