Актер «Тайн следствия» напророчил свою кончину в скороговорке для студентов

Заслуженный артист России Дмитрий Лагачев мог напророчить свою смерть сербской загадкой. Об этом aif.ru сообщила его коллега Алена Францукова.

Лагачев преподавал на кафедре режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В рамках своего педагогического процесса он создал для своих студентов музыкально-речевое упражнение на основе сербской загадки. По мнению Француковой, то выражение стало пророческим.

«У нас было упражнение, его придумал Лагачев, с такими словами: «Закукулено, замумулено, заколочено, зазамочено. И у вас не хватит мочи раскукулить, раззамочить». Раньше это было просто забавно, весело. А сейчас звучит совсем иначе. Дмитрий Анатольевич был чистый, добрый, настоящий, искренний, ну просто человечище. Вот «засколочено-зазамочено» как раз о том, что произошло с ним», — заявила Францукова.

13 сентября Лагачев умер. Причиной смерти стал инфаркт. Артист был профессиональным актером дубляжа и снимался в кино. Одними из наиболее известных его работ являются сериалы «Морские дьяволы» и «Тайны следствия», а также фильм «Гарпастум».

