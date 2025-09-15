Актер «Тайн следствия» напророчил свою кончину в скороговорке для студентов

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Заслуженный артист России Дмитрий Лагачев мог напророчить свою смерть сербской загадкой. Об этом aif.ru сообщила его коллега Алена Францукова.

Лагачев преподавал на кафедре режиссуры и искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В рамках своего педагогического процесса он создал для своих студентов музыкально-речевое упражнение на основе сербской загадки. По мнению Француковой, то выражение стало пророческим.

«У нас было упражнение, его придумал Лагачев, с такими словами: «Закукулено, замумулено, заколочено, зазамочено. И у вас не хватит мочи раскукулить, раззамочить». Раньше это было просто забавно, весело. А сейчас звучит совсем иначе. Дмитрий Анатольевич был чистый, добрый, настоящий, искренний, ну просто человечище. Вот «засколочено-зазамочено» как раз о том, что произошло с ним», — заявила Францукова.

13 сентября Лагачев умер. Причиной смерти стал инфаркт. Артист был профессиональным актером дубляжа и снимался в кино. Одними из наиболее известных его работ являются сериалы «Морские дьяволы» и «Тайны следствия», а также фильм «Гарпастум».

