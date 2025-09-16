«Скрасила боль от разрыва с гулякой-дедом»: Слава показала свою новую квартиру с ванной у окна

Певица Слава показала свою новую квартиру за 150 млн с ванной у панорамного окна

Певица Слава показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) интерьер своей квартиры, которую приобрела, «чтобы скрасить боль от расставания» с Анатолием Данилицким.

Недвижимость распложена на 33-этаже элитного комплекса Capital Towers. Ее площадь составляет 90 кв.м, а окна выходят на Лужники, Воробьевы горы и Москву-реку.

Архитектор Ирина Чернейкина, которая занималась ремонтом жилья Славы, раскрыла, что знаменитость просила сделать свободную планировку, поскольку «категорически не выносит прямые углы». В результате в квартире Славы не осталось ни одной стены, а только стеклянная перегородка в спальне.

Стоимость недвижимости, по данным Telegram-канала «Светский хроник», вместе с ремонтом превысила 150 миллионов рублей. Также авторы поста подчеркнули необычный дизайнерский ход в интерьере — ванну, расположенную у окна без каких-либо занавесок или ширм.

«Светский хроник» предполагает, что таким образом Слава «идеальный способ скрасить боль от расставания с гулякой-дедом Анатолием».

Певица Слава с 2002 года состояла в отношениях с Данилицким. В декабре 2022 года Слава объявила о расставании с отцом дочери. Однако через полгода они воссоединились. Певица призналась, что простила измену возлюбленному, который «хорошо повеселился» в ночном клубе. Но в итоге пара перестала поддерживать прежние отношения.

