От Канн до РФ: раскрыта дата выхода драмы «Новая волна» о Жан-Люке Годаре в России

Премьера драмы «Новая волна» о Годаре состоится 7 октября на фестивале «Маяк»
Пресс-служба кинофестиваля «Маяк»

Драма Ричарда Линклейтера «Новая волна» дебютирует в России 7 октября на кинофестивале «Маяк». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фильм, участвовавший в Каннском кинофестивале, представит зрителям историю создания легендарного фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании».

Сюжет «Новой волны» развернется в 1959 году. В центре повествования — молодой Жан-Люк Годар, который решается на создание своего первого полнометражного фильма. На тот момент его коллеги уже добились значительных успехов: Клод Шаброль снял два фильма, а Франсуа Трюффо получил признание на Каннском фестивале.

Главные роли в фильме исполнили: Зои Дойч в роли Джин Сиберг, Обри Дюллен — в образе Жан-Поля Бельмондо и Гийом Марбек — Жан-Люка Годара.

Программный директор Маяка Стас Тыркин уверен, что кинематографисты и зрители воспримут драму Линклейтера как кино о себе — «о том прекрасном «пузыре, в котором мы существуем, снимая кино, смотря кино, разговаривая о нем».

В российский прокат «Новая волна» выйдет 6 ноября 2025 года при поддержке компании «Экспонента Фильм».

Ранее стало известно, что новый «Дракула» возглавил российский прокат.

