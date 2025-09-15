Максим Фадеев захотел написать песню для Лазарева

Продюсер и композитор Максим Фадеев признался в Telegram-канале, что хочет написать песню для Сергея Лазарева.

Фадеев публично обратился к Лазареву и предложил написать ему композицию, которая «войдет в сердца миллионов людей». Продюсер уверен, что артист сможет это сделать.

«У тебя есть сердце, и ты сможешь правильно это донести. Если ты, конечно, не против. Еще раз спасибо за тепло и за трансляцию любви людям. Пусть они это видят и знают, что они не одни», — поделился композитор.

Фадеев рассказал, что его мнение о Лазареве поменялось после выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!». Артист расчувствовался и заплакал на выступлении Романа Михраби, который живет с диагнозом ДЦП.

«Я очень рад, что он является главным наставником в этом проекте, главным музыкантом. Именно такие люди должны быть фильтром для бездарностей и фриков. Музыка обязательно вернется в своем великом статусе, как и была. А бесчувственные клоуны, которым важны только наряды и бессмысленность, уйдут в прошлое», — рассказал продюсер.

