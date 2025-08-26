На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидер «Миража» объяснил, почему солисткой группы может быть только одна певица

Музыкант Горбашов: группа «Мираж» — это единое целое на сцене и в жизни
true
true
true
close
Пресс-служба группы «Мираж»

Лидер поп-группы «Мираж» Алексей Горбашов объяснил, почему только Екатерина Болдышева может быть солисткой группы. Об этом он поговорил с «Газетой.Ru».

Он рассказал, что другие участницы стали самостоятельными сольными исполнительницами с собственным репертуаром. Музыкант объяснил это тем, что люди могут уйти из коллектива, устав друг от друга, потеряв запал, встретив мужчину, изменив жизненные планы.

«И если смотреть на вещи объективно, ни одна из бывших участниц не смогла бы сейчас представлять группу «Мираж» в качестве солистки. Они внутренне ощущают себя сольными исполнительницами, и если работают на сцене с музыкантами, то это выглядит и воспринимается как певица и аккомпанирующий состав. Группа — это другое, это одно единое целое. У нас в коллективе это не только на сцене, но и в жизни. Ни я, ни Екатерина не отделяем себя от музыкантов группы: если мы идем в бизнес-зал, то только вместе, если обедаем, то все вместе за одним столом», — поделился он.

По словам Горбашова, Болдышева — неконфликтный человек, но это не значит, что у нее слишком мягкий характер.

«Как раз наоборот, если она говорит «нет», это всегда «нет», а не «может быть» или «я подумаю». Как говорили раньше в театре, актриса — это характер. Это как раз про Екатерину. Но наличие характера совсем не значит, что актриса должна со всеми конфликтовать», — заключил артист.

Накануне Екатерина Болдышева рассказала о необычном подарке от мужа.

Ранее солистка «Миража» вспомнила, как потеряла голос перед выходом на сцену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами