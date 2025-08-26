Лидер «Миража» объяснил, почему солисткой группы может быть только одна певица

Лидер поп-группы «Мираж» Алексей Горбашов объяснил, почему только Екатерина Болдышева может быть солисткой группы. Об этом он поговорил с «Газетой.Ru».

Он рассказал, что другие участницы стали самостоятельными сольными исполнительницами с собственным репертуаром. Музыкант объяснил это тем, что люди могут уйти из коллектива, устав друг от друга, потеряв запал, встретив мужчину, изменив жизненные планы.

«И если смотреть на вещи объективно, ни одна из бывших участниц не смогла бы сейчас представлять группу «Мираж» в качестве солистки. Они внутренне ощущают себя сольными исполнительницами, и если работают на сцене с музыкантами, то это выглядит и воспринимается как певица и аккомпанирующий состав. Группа — это другое, это одно единое целое. У нас в коллективе это не только на сцене, но и в жизни. Ни я, ни Екатерина не отделяем себя от музыкантов группы: если мы идем в бизнес-зал, то только вместе, если обедаем, то все вместе за одним столом», — поделился он.

По словам Горбашова, Болдышева — неконфликтный человек, но это не значит, что у нее слишком мягкий характер.

«Как раз наоборот, если она говорит «нет», это всегда «нет», а не «может быть» или «я подумаю». Как говорили раньше в театре, актриса — это характер. Это как раз про Екатерину. Но наличие характера совсем не значит, что актриса должна со всеми конфликтовать», — заключил артист.

Накануне Екатерина Болдышева рассказала о необычном подарке от мужа.

Ранее солистка «Миража» вспомнила, как потеряла голос перед выходом на сцену.