«Это несчастье»: соседка о жизни задержанной с наркотиками Аглаи Тарасовой

НТВ: актриса Тарасова в последнее время много работала и делала ремонт

Актриса Аглая Тарасова, задержанная в конце августа с наркотиками, в последнее время много работала. Об этом рассказала ее соседка в передаче НТВ «Ты не поверишь!».

Женщина выразила сочувствие артистке.

«Это такое несчастье, вот просто я всей душой ей сочувствую. Она много работала, часто бывала в отъезде», — сказала она.

Кроме того, соседка похвалила водителя Тарасовой, которого назвала «замечательным мужиком», и добавила, что в ее доме Тарасова снимала жилье, пока делала ремонт в своей квартире.

Актер Артем Быстров поддержал коллегу — по его мнению, Тарасова стала жертвой неудачного стечения обстоятельств.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.

Недавно сообщалось, что актриса рискует потерять квартиру из-за резкого снижения гонораров.

