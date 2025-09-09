На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аглая Тарасова рискует потерять квартиру из-за резкого снижения гонораров: «Сейчас ее уберут»

Продюсер Дворцов: гонорар Аглаи Тарасовой урежут вдвое на фоне уголовного дела
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что актрису Аглаю Тарасову планируют исключить из ряда ее проектов на фоне уголовного дела, а в тех, что сохранят — гонорары актрисы урежут. Слова эксперта передает «Абзац».

По словам Дворцова, если ранее Тарасова получала около 300 тысяч рублей в сутки и до 19 миллионов рублей за проект, то теперь ее заработок сократится до 100–150 тысяч рублей в день.

«Большинство режиссеров сейчас уберут ее со всех площадок. <…> Я очень сомневаюсь, что многие захотят с ней в ближайшее время сотрудничать», — заявил Дворцов.

Также «Абзац» отмечает, что из-за случившегося у Аглаи Тарасовой могут «возникнуть серьезные финансовые проблемы», поскольку недавно актриса взяла квартиру в ипотеку. Площадь недвижимости составляет 139 кв.м. Жилье расположено в центре Москвы — на Малой Никитской улице, оно стоит 125 млн рублей.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.

В отношении артистки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Суд в Подмосковье запретил актрисе определенные действия.

