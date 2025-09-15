На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ваенга может потерять голос

Mash: певица Ваенга рискует остаться без голоса из-за фарингита и ларингита
true
true
true
close
Anatoly Lomohovn/Global Look Press

Заслуженная артистка России Елена Ваенга может потерять голос. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, недавно перенесшая ларингит и фарингит продолжает активно гастролировать, но испытывает трудности после каждого концерта, а петь под фонограмму отказывается.

Только в сентябре у Ваенги запланированы концерты в 20 городах, ее тур продлится до марта 2026 года.

«Обязательства не позволяют уйти и организовать отдых», — объясняет муж певицы.

При этом Ваенгу часто зовут на частные мероприятия. За часовое шоу артистка просит 8 млн рублей себе и 1 млн рублей на команду из 17 человек. Саундчек певицы длится 4 часа, при этом частный концерт могут отменить исходя от состояния и усталости певицы.

В начале сентября мать Елены Ваенги надела платье, которое носила 50 лет назад. Ирина Журавель рассказала дочери, что сейчас этот наряд на ней сидит по-другому, но она не жалуется.

Ранее были раскрыты многомиллионные заработки «Тату» после воссоединения.

