В Netflix раскрыли дату выхода четвертого сезона «Ведьмака»

Компания Netflix представила первый тизер четвертого сезона сериала «Ведьмак». Ролик выложен на официальном YouTube-канале компании.

Продолжение киновселенной будет доступно на стриминговом сервисе 30 октября.

Роль Геральта из Ривии выполнил актер Лиам Хемсворт, который заменил Генри Кавилла, известного по роли в «Человеке из стали», после того как тот вышел из проекта.

В тизере герой сражается с призраком, а потом заманивает его в ловушку с помощью магической энергии. Помимо этого, Netflix также представил кадры из продолжения, с Цири, которую снова исполнила Фрейя Аллан, и вампиром Регисом, которого сыграл Лоренс Фишберн.

До этого польская студия CD Projekt RED совместно с издательством Go On Board анонсировали новую настольную игру по знаменитой вселенной — «Ведьмак: Наследие» (The Witcher: Legacy).

Это уже третий совместный проект компаний, краудфандинговая кампания которого скоро стартует на платформе Gamefound. Участникам предстоит взять на себя роли ведьмаков из школы Волка, чтобы найти виновных в жестоком нападении, едва не уничтожившем их орден.

Ранее сообщалось, что Вв России выйдет первая за 10 лет книга о ведьмаке.