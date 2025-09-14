На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Netflix раскрыли дату выхода четвертого сезона «Ведьмака»

Netflix: четвертый сезон «Ведьмака» выйдет 30 октября, выпущен первый тизер
true
true
true
close
Netflix

Компания Netflix представила первый тизер четвертого сезона сериала «Ведьмак». Ролик выложен на официальном YouTube-канале компании.

Продолжение киновселенной будет доступно на стриминговом сервисе 30 октября.

Роль Геральта из Ривии выполнил актер Лиам Хемсворт, который заменил Генри Кавилла, известного по роли в «Человеке из стали», после того как тот вышел из проекта.

В тизере герой сражается с призраком, а потом заманивает его в ловушку с помощью магической энергии. Помимо этого, Netflix также представил кадры из продолжения, с Цири, которую снова исполнила Фрейя Аллан, и вампиром Регисом, которого сыграл Лоренс Фишберн.

До этого польская студия CD Projekt RED совместно с издательством Go On Board анонсировали новую настольную игру по знаменитой вселенной — «Ведьмак: Наследие» (The Witcher: Legacy).

Это уже третий совместный проект компаний, краудфандинговая кампания которого скоро стартует на платформе Gamefound. Участникам предстоит взять на себя роли ведьмаков из школы Волка, чтобы найти виновных в жестоком нападении, едва не уничтожившем их орден.

Ранее сообщалось, что Вв России выйдет первая за 10 лет книга о ведьмаке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами