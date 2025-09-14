На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Театр «Современник» использовал искусственный интеллект в постановке

Актер Машков заявил, что в спектакле «Охота жить» использовали ИИ
true
true
true
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Художественный руководитель театра «Современник» и Театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков заявил в беседе с ТАСС, что в спектакле «Охота жить» использовался искусственный интеллект.

По словам Машкова, в «Современнике» использовали нейросеть для помощи артистам. Для спектакля «Охота жить» генерировали изображений на экране, а также меняли свет в зависимости от каждой сцены, декорации двигались в динамике сюжета. Помимо вышеперечисленного, зрители могли ощутить запах настоящего леса.

Машков уверил, что ИИ не заменить артистов.

«Это самая незаменимая профессия. Только люди могут воспринимать и передавать эмоционально-чувственный интеллект», — рассказал актер.

Режиссер Алена Лаптева поставила «Охоту жить» по рассказам Василия Шукшина.

9 сентября народный артист России Стас Михайлов признался, что у него появилась созданная нейросетью песня.

Ознакомившись с творческими работами, сделанными с помощью нейросетей, Михайлов пришел к выводу, что в подобных композициях не хватает главного — жизненной энергии и эмоций. По словам артиста, искусственный интеллект пока не научился чувствовать и передавать эмоции.

Ранее Ефим Шифрин рассказал, в какую часть его жизни пробрался ИИ.

