Елена Малышева заработала полмиллиарда на своем медцентре

Московская клиника телеведущей Малышевой заработала 450 млн рублей
Максим Бурлак/Global Look Press

Телеведущая Елена Малышева заработала почти полмиллиарда рублей на своем медицинском центре. Об этом сообщает портал «Страсти» со ссылкой на открытые источники.

Согласно доступным данным, ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» за 2024 год заработало 450 миллионов рублей. При этом чистая прибыль компании составила 1,7 миллиона рублей.

Налоговых задолженностей у организации нет.

Малышева открыла московскую клинику еще в 2012 году. Консультация врача-хирурга здесь обойдется в 5,5 тысяч рублей, а ЭКГ с расшифровкой стоит 3,5 тысячи рублей, операции — от 20 до 670 тысяч рублей.

Накануне сообщалось, что муж блогерши Анастасии Ивлеевой предприниматель Филипп Бегак заработал десятки миллионов рублей на строительном бизнесе. Его компания специализируется на производстве отделочных работ.

Ранее сообщалось, что блогер Михаил Литвин заработал миллиарды на энергетиках.

