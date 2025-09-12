Елена Малышева заработала полмиллиарда на своем медцентре

Телеведущая Елена Малышева заработала почти полмиллиарда рублей на своем медицинском центре. Об этом сообщает портал «Страсти» со ссылкой на открытые источники.

Согласно доступным данным, ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» за 2024 год заработало 450 миллионов рублей. При этом чистая прибыль компании составила 1,7 миллиона рублей.

Налоговых задолженностей у организации нет.

Малышева открыла московскую клинику еще в 2012 году. Консультация врача-хирурга здесь обойдется в 5,5 тысяч рублей, а ЭКГ с расшифровкой стоит 3,5 тысячи рублей, операции — от 20 до 670 тысяч рублей.

