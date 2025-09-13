Старшенбаум намекнула на эмиграцию: «Время новой главы»

Звезда комедии «Семейный бизнес» Анна Старшенбаум — тетя актрисы Ирины Старшенбаум — намекнула в Threads, что планирует эмигрировать из России в Германию.

Актриса опубликовала в личном блоге публикацию с фразой: «В моей жизни подходит время новой главы…» Она попросила подписчиков, которые давно живут в Германии, поделиться своими впечатлениями о жизни в этой стране. При этом звезда не стала подтверждать, что намерена уехать из России.

Анна Старшенбаум дебютировала в кино в 2008 году в фильме «Скажи Лео», а любовь публики ей принесла роль в комедии «Мой парень — ангел» 2012 года. Всего в фильмографии артистки свыше 50 фильмов.

У Анны есть двое детей: 13-летний сын Иван от брака с актером Алексеем Бардуковым и младший сын Эрик, появившийся на свет в феврале 2024 года от бизнесмена Даниила Наумова.

В 2025 году актриса уже предпринимала попытку переезда из Москвы — в Краснодарский край. Однако позднее она отказалась от этой затеи из-за сложной ситуации в регионе. Старшенбаум отмечала, что ей страшно из-за атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Нагиева обвинили в заносчивости.