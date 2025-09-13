На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Старшенбаум намекнула на эмиграцию: «Время новой главы»

Актриса Анна Старшенбаум намекнула на переезд из России в Германию
true
true
true
close
starshenbaum_anna/Threads

Звезда комедии «Семейный бизнес» Анна Старшенбаум — тетя актрисы Ирины Старшенбаум — намекнула в Threads, что планирует эмигрировать из России в Германию.

Актриса опубликовала в личном блоге публикацию с фразой: «В моей жизни подходит время новой главы…» Она попросила подписчиков, которые давно живут в Германии, поделиться своими впечатлениями о жизни в этой стране. При этом звезда не стала подтверждать, что намерена уехать из России.

Анна Старшенбаум дебютировала в кино в 2008 году в фильме «Скажи Лео», а любовь публики ей принесла роль в комедии «Мой парень — ангел» 2012 года. Всего в фильмографии артистки свыше 50 фильмов.

У Анны есть двое детей: 13-летний сын Иван от брака с актером Алексеем Бардуковым и младший сын Эрик, появившийся на свет в феврале 2024 года от бизнесмена Даниила Наумова.

В 2025 году актриса уже предпринимала попытку переезда из Москвы — в Краснодарский край. Однако позднее она отказалась от этой затеи из-за сложной ситуации в регионе. Старшенбаум отмечала, что ей страшно из-за атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Нагиева обвинили в заносчивости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами