Пиотровский и Курентзис стали лауреатами Эрмитажной премии

Михаил Пиотровский и Теодор Курентзис стали лауреатами Эрмитажной премии
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также композитор и дирижер Теодор Курентзис стали лауреатами Эрмитажной премии. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония награждения прошла в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в 2025 году лауреатами стали два выдающихся человека.

«От России ученый, востоковед с мировым именем, яркий и многогранный человек, истинный интеллигент и эрудит, более трех десятков лет возглавляющий Эрмитаж — Михаил Борисович Пиотровский», — сказала она.

При этом Теодора Курентзиса Голикова назвала человеком, который творчеством и духом выбрал Россию, с большим удовольствием развивающим мировое и российское искусство.

Уточняется, что композитор не смог посетить церемонию, вместо него награду получил музыкант Павел Курдаков.

ХI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 13 сентября. В мероприятии принимают участие свыше 400 спикеров из России и других стран. В 2025 году его посетят свыше 2000 гостей. Темой форума стало «Возвращение к культуре — новые возможности». «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

Ранее Путин заявил о необходимости противодействовать попыткам отменить ту или иную культуру.

