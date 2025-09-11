На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат Диброва ответил на слух о том, что оставил жену без имущества

Адвокат Добровинский опроверг слух, что Дибров оставил бывшую жену без имущества
РИА Новости

Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский в Telegram-канале опроверг слух о том, что Дибров оставил в своем владении все имущество и банковские счета после развода.

Добровинский заявил, что сообщения некой подруги Полины Дибровой, которая рассказала о якобы разделе имущества звезд, не соответствует действительности. Как заявляла женщина, в мировом соглашении указано, что телеведущий не в праве говорить о ней негативные вещи. Взамен его бывшая жена не должна претендовать на имущество шоумена.

Добровинский назвал нонсенсом сообщения, что в мировом соглашении фигурировали алименты и история с детьми.

«Если бы Полина или Дмитрий Дибровы после подписания мирового соглашения остались чем-то недовольны, все бы об этом услышали, и они бы сами вряд ли дружески общались», — поделился адвокат.

По словам Добровинского, еще одним заблуждением стали слова женщины о финансовых трудностях телеведущего. Он уверил, что карьера Диброва идет в гору.

«Что же касается алиментов в размере 300 тысяч рублей, то и это чушь. Дети всегда жили у Дибровых на широкую ногу. Поездки, автомобиль для детей, дорогая школа, личный шофер и пр. И все это за 300 тысяч рублей в месяц?! В моем детстве в Одессе говорили: «Ой, сделайте посмотреть, как это у вас может быть», — заявил Добровинский.

Ранее Дмитрия Диброва заподозрили в романе с молодой девушкой.

