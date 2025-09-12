Фильм о любви в параллельных реальностях откроет фестиваль «Будем жить»

XIV Московский международный кинофестиваль «Будем жить» объявил программу. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба проекта.

Фестиваль пройдет 21 по 28 сентября в кинотеатрах «Октябрь», «Синема Парк Мосфильм», киноцентре «Эльдар», ВГИК им. С.А. Герасимова, Театре на Малой Ордынке и арт-центре «Института современного искусства». Основная тема киносмотра в 2025 году — мотивационное кино.

Церемония открытия фестиваля пройдет в «Октябре» 21 сентября, а откроет смотр картина молодого режиссера Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума» с участием Милы Ершовой, Юрия Насонова и Антона Васильева.

«Мой фильм рассказывает историю влюбленной пары, которая живет в параллельных реальностях — он снят в жанре фантастики. И эти люди мотивируют друг друга становиться лучше благодаря любви. Надеюсь, наша история сможет кого-то замотивировать, сподвигнуть на что-то созидательное. Для меня особенно важно открыть этот фестиваль, потому что именно на его сцене я получила свою первую кинонаграду», — делится Лебедева.

Президент кинофестиваля, народный артист России, художественный руководитель Театра Сатиры и Театра на Малой Ордынке, председатель Московской организации Союза кинематографистов России Евгений Герасимов обратил внимание на то, что все годы существования фестиваля организаторы придерживались одной концепции — чтобы кино заряжало, мотивировало и поддерживало.

«Мы хотим, чтобы зритель, посмотрев наши фильмы, обрел надежду и уверенность не только в своих силах, но и в своем окружении. Каждый отобранный фильм — это та жизнь, которую мы живем и хотим жить так, чтобы люди умели любить и радоваться», — подчеркнул Герасимов.

Всего для участия в программе фестиваля прислали более 800 заявок из 36 стран мира, из них в конкурс отобрали 39 картин из 9 стран мира, среди которых Россия, Узбекистан, Индия, Казахстан, Болгария, Армения, США, Китай.

На закрытии смотра, которое пройдет 28-го сентября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм», состоится награждение лауреатов кинофестиваля и показ фильма «Пуанты для моей мамы» Яны Недзведской.

