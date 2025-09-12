На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волочкова продала последнюю лишнюю квартиру, чтобы снять кино

Балерина Волочкова продала квартиру в Астрахани ради шоу «Одержимость»
Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова продала последнюю лишнюю квартиру в Астрахани, чтобы снять киноверсию своего шоу «Одержимость». Об этом сообщает Ura.ru.

Кино она представила в столичном кинотеатре «Октябрь». Балерина призналась, что не смогла найти спонсора для съемок, хотя пыталась.

«Чтобы это все состоялось, я продала свою последнюю квартиру в Астрахани, которую хотела оставить в качестве подушки безопасности. Деньги с продажи я и вложила в шоу, чтобы сделать нереальный видеоконтент», — сказала Волочкова.

Выйдет ли «Одержимость» в прокат, балерина пока сказать не может.

Накануне Волочкова отказалась прислушиваться к совету своего близкого друга Прохора Шаляпина, который порекомендовал ей обратить внимание на мужчин постарше. Шаляпин сделал такое предложение, потому что балерина, на его взгляд, очень доверчивая и добрая, ее легко «облапошить».

Ранее Басков рассказал, как дети сравнили его с принцем из «Шрека».

