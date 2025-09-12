«Давно не приезжает»: во МХАТе рассказали, как Доронина встретит 92-летие

В Московском Художественном академическом театре имени Горького рассказали, как президент учреждения культуры Татьяна Доронина встретит 92-летие. Представителя театра цитирует NEWS.ru.

В театре рассказали, что Доронина уже знает, что поклонники по традиции принесли цветы и подарки для нее к служебному входу театра.

«Так заведено годами. Доронина всегда уезжала в свой день рождения на машине, груженной подарками и цветами», — рассказали во МХАТЕ.

В день рождения, продолжили в театре, актриса всегда с радостью читает послания от поклонников, расставляет цветы в вазы.

«Доронина хоть и давно не приезжает в родной театр, но всегда делится с нами, как со своей семьей, кто ей в этот день позвонил, каждый звонок отмечает, как особое событие», — говорят во МХАТе.

Кроме того, в день рождения Дорониной часто звонит ее бывший муж, актер Олег Басилашвили, с которым актриса выходила на сцену Ленинградского БДТ. Супруги расстались интеллигентно и сохранили дружбу.

В театре рассказали, что именно Басилашвили позвонил Дорониной первым, когда у нее были трудности во МХАТе.

Кинозрителю Татьяна Доронина известна по фильмам «Три тополя на Плющихе», «Еще раз про любовь», «Валентин и Валентина» и других кинолентах. Во МХАТе имени Горького Доронина играла в «Трех сестрах», «На дне», «Братьях Карамазовых» и других постановках. Артистка занимала пост художественного руководителя театра с 1987-го по 2018-й год.

Руководство МХАТ им. Горького сменилось в начале декабря 2018 года: вместо Дорониной новым худруком театра был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Специально для 86-летней народной артистки СССР была введена должность президента театра.

Позднее против Боякова выдвинули групповой иск о нарушении прав актеров МХАТ им. Горького. В частности, актеры рассказывали о массовых увольнениях, сокращениях выплат и уменьшении числа спектаклей с участием недовольных артистов. Подробнее о произошедшем — в архивном материале «Газеты.Ru».

