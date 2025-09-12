Shaman раскрыл, под каким номером хотел спеть на «Интервидении»

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) раскрыл, под каким номером хотел бы выступить на «Интервидении-2025». Об этом пишет NEWS.ru.

По его словам, он не хотел бы выступать ни первым, ни последним.

«Всегда первый и последний номер — это самые сложные. Первые открывающие номера сложно оценивать, особенно первый», — сказал он.

Shaman, который выступит девятым, порадовался результатам жеребьевки, определившей очередностью выступающих. По его словам, выступление под девятым номером позволит зрителям и жюри оценить, на каком уровне находятся участники и как они себя представляют.

Жеребьевка стран-участниц конкурса прошла в национальном центре «Россия» в Москве 12 сентября.

Представительнице Кубы Сулеме Иглесиас Саласар достался первый номер.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, участие в конкурсе примут представители Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, ЮАР, США и других стран.

Ранее Shaman рассказал, какой ритуал выполнит перед «Интервидением».