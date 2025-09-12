Отец Шарлота объяснил, почему певца не пустили в зону СВО

Отец певца Эдуарда Шарлота Валерий объяснил, почему сына не пустили выступать в зону СВО. Его цитирует 360.ru.

По словам Валерия, Эдуард несколько раз говорил с руководством о возможности выступить перед российскими военными в зоне спецоперации.

«И ему надо было, конечно, подумать, взвесить все плюсы и минусы и принять довольно-таки серьезное решение. Когда он его уже принял, они отказались обсуждать дальше эту тему без объяснения причин», — сказал отец.

Тогда, продолжил Шарлот-старший, сына уже готовились переводить из колонии-поселения в колонию общего режима из-за многочисленных дисциплинарных нарушений. Мужчина предположил, что отказ связан с этим, но позднее артист сможет вернуться к этому вопросу.

До этого СМИ сообщили, что на фронт Шарлот просился несколько раз, но каждый раз менял свое решение.

В декабре 2023 года Шарлот стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину и заверил, что совершал преступления неумышленно, принес извинения верующим и лично патриарху Кириллу. Также в его отношении были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.

Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту, уничтожает военный билет, пародирует песню «День Победы», прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла и т. д. Певца приговорили к 5,5 года колонии-поселения.

