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Первое в Эстонии украинское радио прекратило вещание

Первое в Эстонии украинское радио «Друзи» прекратило вещание в FM-диапазоне
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Первое в Эстонии украинское радио «Друзи» прекратило вещание в FM-диапазоне. Об этом сообщает портал национального гостелерадио ERR.

«Команда проекта ранее предупреждала, что станция может исчезнуть с эфира уже в начале августа, если не удастся найти источники финансирования», — говорится в публикации.

Создатели радио обращались к слушателям с открытым письмом и рассказали, что проект работает исключительно на пожертвования и усилия волонтеров.

По их словам, ежемесячные расходы составляли около €8000.

В ноябре 2024 года украинское радио пришло на смену русскоязычной станции «Юмор FM». Sputnik Ближнее зарубежье сообщал, что основная часть ее контента (80%) была на украинском языке, еще 15% — на эстонском и только 5% — на русском. При этом, как уточняло агентство, в Нарве 90% населения, в том числе и украинцев, общаются на русском языке.

Ранее в Финляндии из-за погоды поймали российские радиоволны.

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