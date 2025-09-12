На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Джорджо Армани завещал наследникам продать свой бренд

Армани завещал наследникам продать модный дом или вывести его на биржу
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Наследники Джорджо Армани могут вывести его компанию на публичный рынок или продать. Об этом говорится в завещании итальянского модельера, передает «Интерфакс» со ссылкой на газету La Repubblica.

Он распорядился продать 15% компании Giorgio Armani S.p.A. в течение 18 месяцев после того, как его не станет, а в последующие три-пять лет — еще от 30% до 54,9% тому же покупателю.

Приоритетными покупателями модельер считал мировых лидеров в сегменте «люксовых» товаров — L'Oreal, LVMH и EssilorLuxottica.

Кроме того, Армани указал, что наследники могут провести первичное размещение акций в Италии или на другом крупном рынке.

Дизайнер завещал 40% голосующих акций компании своему соратнику и партнеру Панталео Дель'Орко, 30% — фонду Fondazione Giorgio Armani, основанному в 2016 году, по 15% — племяннику и племяннице, которые руководили разными направлениями его бизнеса. Остальные родственники унаследовали акции без права голоса.

Накануне сообщалось, что Армани составил два секретных завещания и положил их в запечатанные конверты, нотариус Елена Терренги вскрыла конверты 9 сентября.

Ранее появились кадры с церемонии прощания с Джорджо Армани.

