Джорджо Армани завещал наследникам продать свой бренд

Армани завещал наследникам продать модный дом или вывести его на биржу

Наследники Джорджо Армани могут вывести его компанию на публичный рынок или продать. Об этом говорится в завещании итальянского модельера, передает «Интерфакс» со ссылкой на газету La Repubblica.

Он распорядился продать 15% компании Giorgio Armani S.p.A. в течение 18 месяцев после того, как его не станет, а в последующие три-пять лет — еще от 30% до 54,9% тому же покупателю.

Приоритетными покупателями модельер считал мировых лидеров в сегменте «люксовых» товаров — L'Oreal, LVMH и EssilorLuxottica.

Кроме того, Армани указал, что наследники могут провести первичное размещение акций в Италии или на другом крупном рынке.

Дизайнер завещал 40% голосующих акций компании своему соратнику и партнеру Панталео Дель'Орко, 30% — фонду Fondazione Giorgio Armani, основанному в 2016 году, по 15% — племяннику и племяннице, которые руководили разными направлениями его бизнеса. Остальные родственники унаследовали акции без права голоса.

Накануне сообщалось, что Армани составил два секретных завещания и положил их в запечатанные конверты, нотариус Елена Терренги вскрыла конверты 9 сентября.

Ранее появились кадры с церемонии прощания с Джорджо Армани.