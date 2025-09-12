На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Интервидение» могут посмотреть миллиард человек при одном условии

Зрителями Международного песенного конкурса «Интервидение-2025» могут стать около миллиарда человек. Условие такого охвата назвал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на жеребьевке стран — участниц конкурса в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

Он напомнил, что в «Интервидении» участвуют 23 страны, в которых в общей сложности живет более 3 миллиардов человек.

«И если хотя бы каждый третий житель наших стран включит телевидение, то аудитория этого шоу будет миллиард. Вот сколько людей может вас посмотреть», — заявил Новиков, обращаясь к участникам жеребьевки.

Новиков также подчеркнул, что ценность конкурса заключается в национальном единстве и взаимном уважении.

На жеребьевке представителю Кубы Сулеме Иглесиас Саласар достался первый номер. Российский певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) выступит в финале международного музыкального конкурса под девятым номером.

