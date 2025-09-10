Александр Серов о дебюте Волочковой в футболе: «Нетрезвая баба на поле»

Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» Александр Серов высмеял появление балерины Анастасии Волочковой в качестве футболистки на матче Кубка Медиалиги в составе футбольного клуба ARS. Его слова передает «Абзац».

«Нетрезвая баба на футбольном поле — это смешно. Зачем ее только туда позвали?» — высказался о ситуации народный артист России.

Также Серов усомнился в профессиональных качествах Волочковой как артистки, завершив свой комментарий фразой: «Детский сад!»

Накануне стало известно о дебюте Волковой на футбольном поле. Матч состоялся 7 сентября. Коллектив танцовщицы уступил со счетом 1:2 и покинул турнир. У самой артистки был шанс забить гол — однако мяч после ее удара забрал вратарь соперника.

После игры Волочкова подчеркнула, что отлично провела день в компании «красивых и молодых ребят». Она назвала себя украшением матча и порадовалась, что вышла на игру в форме под десятым номером — как легендарный футболист Лионель Месси.

