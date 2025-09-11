На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пугачева о позиции Волчек по СВО: «Вряд ли бы она пошла на рожон»

Певица Пугачева: Волчек не стала бы уезжать из РФ ради спасения «Современника»
true
true
true
close
Скажи Гордеевой/YouTube

Певица Алла Пугачева предположила в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), что ее близкая подруга Галина Волчек — основательница и художественный руководитель театра «Современник» — не стала бы уезжать из России и высказывать свою политическую позицию на фоне проведения специальной военной операции России на Украине.

«Думаю, что она бы сделала так, как выгодно для театра. У нее возраст и ответственность за театр. Вряд ли бы она пошла на рожон. Она много сделала, ей уже не надо было ничего выбирать», — заявила исполнительница.

При этом Пугачева отметила, что никогда не задумывалась на эту тему. Она лишь жалеет, что театрального режиссера не стало. Среди оставшихся в России подруг Пугачева вспомнила тренера Татьяну Тарасову.

«У меня есть потрясающая женщина – Татьяна Тарасова, которая умеет поддержать прямо и бесстрашно. Сейчас все-таки людьми в России движет страх, боязнь унижений и потерь…» — заявила артистка.

Также Пугачева выразила непонимание того, что ряд людей унижает ее семью, в то время как она не говорит негативно о людях, которые мыслят по-другому:

«Я уважаю твою точку зрения, а почему ты не уважаешь мою? Хотелось бы дожить и увидеть изменившийся в лучшую сторону мир — добрый, интеллектуальный и качественный. [Такой мир], где не считают чужие деньги, а достойно зарабатывают свои. Не такой, как сейчас…»

Ранее сообщалось, что Пугачева и Галкин избежали многомиллионных налогов за замок в Грязи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами