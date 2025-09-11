Пугачева о позиции Волчек по СВО: «Вряд ли бы она пошла на рожон»

Певица Алла Пугачева предположила в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), что ее близкая подруга Галина Волчек — основательница и художественный руководитель театра «Современник» — не стала бы уезжать из России и высказывать свою политическую позицию на фоне проведения специальной военной операции России на Украине.

«Думаю, что она бы сделала так, как выгодно для театра. У нее возраст и ответственность за театр. Вряд ли бы она пошла на рожон. Она много сделала, ей уже не надо было ничего выбирать», — заявила исполнительница.

При этом Пугачева отметила, что никогда не задумывалась на эту тему. Она лишь жалеет, что театрального режиссера не стало. Среди оставшихся в России подруг Пугачева вспомнила тренера Татьяну Тарасову.

«У меня есть потрясающая женщина – Татьяна Тарасова, которая умеет поддержать прямо и бесстрашно. Сейчас все-таки людьми в России движет страх, боязнь унижений и потерь…» — заявила артистка.

Также Пугачева выразила непонимание того, что ряд людей унижает ее семью, в то время как она не говорит негативно о людях, которые мыслят по-другому:

«Я уважаю твою точку зрения, а почему ты не уважаешь мою? Хотелось бы дожить и увидеть изменившийся в лучшую сторону мир — добрый, интеллектуальный и качественный. [Такой мир], где не считают чужие деньги, а достойно зарабатывают свои. Не такой, как сейчас…»

