На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России вышел второй выпуск Большой китайской энциклопедии

Большая китайская энциклопедия вышла в пяти томах на русском языке
true
true
true
close
Издательская компания «Шанс»

Издательство «Шанс» представило второй выпуск Большой китайской энциклопедии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе издательства.

Энциклопедия в пяти томах была впервые переведена на русский язык. Ее презентация состоялась в рамках международной программы на книжной выставке ММКЯ. Благодаря книге читатели смогут ознакомиться с такими сферами и аспектами Китая, как география, история, археология, архитектура, музеи и туризм, нравы и обычаи, деньги, культура и искусство, литература, медицина, образование, спорт, философия, языкознание, военное дело.

Впервые Большая китайская энциклопедия была представлена в двух томах в 2020 году. В пресс-службе отметили, что работа вызвала большой интерес как у среднестатистических читателей, так и у профессиональных синологов.

Редакция издательства не исключила, что выпустит и третий выпуск Большой китайской энциклопедии.

8 сентября Шанхайский филармонический оркестр представил камерную версию «Оды Красному Знамени» для фортепиано и струнного секстета. В музее, где проходили важнейшие события истории Коммунистической партии Китая, музыка переплелась с экспозицией, а музыканты – члены партии – в ходе исполнения вновь пережили этапы ее борьбы.

Ранее сообщалось, что в России выступит труппа Джеки Чана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами