В России вышел второй выпуск Большой китайской энциклопедии

Издательство «Шанс» представило второй выпуск Большой китайской энциклопедии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе издательства.

Энциклопедия в пяти томах была впервые переведена на русский язык. Ее презентация состоялась в рамках международной программы на книжной выставке ММКЯ. Благодаря книге читатели смогут ознакомиться с такими сферами и аспектами Китая, как география, история, археология, архитектура, музеи и туризм, нравы и обычаи, деньги, культура и искусство, литература, медицина, образование, спорт, философия, языкознание, военное дело.

Впервые Большая китайская энциклопедия была представлена в двух томах в 2020 году. В пресс-службе отметили, что работа вызвала большой интерес как у среднестатистических читателей, так и у профессиональных синологов.

Редакция издательства не исключила, что выпустит и третий выпуск Большой китайской энциклопедии.

