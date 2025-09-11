«Звездам и так достается»: Прохор Шаляпин поддержал Смолова на фоне драки в кафе

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с «Газетой.Ru» вступился за футболиста Федора Смолова, которому грозит тюрьма из-за драки в кафе.

«Я всегда поддерживаю всех коллег, публичных людей. Федор Смолов вообще не ассоциируется с драчуном. Любого могут спровоцировать, и меня иногда провоцируют. Сейчас будто 30-е или 50-е на дворе, какие-то доносы, бесконечные запреты... Народу уже по горло. Друзья, мы должны остановиться, мы должны жить в нормальной среде, наказывать настоящих преступников и не издеваться над публичными людьми. Нам и так достается, нормальных-то осталось на всю сцену — я и Волочкова», — заявил Шаляпин.

28 мая Смолов стал участником драки в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла потасовка.

