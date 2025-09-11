На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Звездам и так достается»: Прохор Шаляпин поддержал Смолова на фоне драки в кафе

Певец Шаляпин призвал не наказывать футболиста Смолова за драку в кафе
true
true
true
close
Telegram-канал «112»

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с «Газетой.Ru» вступился за футболиста Федора Смолова, которому грозит тюрьма из-за драки в кафе.

«Я всегда поддерживаю всех коллег, публичных людей. Федор Смолов вообще не ассоциируется с драчуном. Любого могут спровоцировать, и меня иногда провоцируют. Сейчас будто 30-е или 50-е на дворе, какие-то доносы, бесконечные запреты... Народу уже по горло. Друзья, мы должны остановиться, мы должны жить в нормальной среде, наказывать настоящих преступников и не издеваться над публичными людьми. Нам и так достается, нормальных-то осталось на всю сцену — я и Волочкова», — заявил Шаляпин.

28 мая Смолов стал участником драки в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла потасовка.

Ранее Шаляпин посоветовал Волочковой встречаться с пожилым мужчиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами