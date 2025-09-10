На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пашу показал Путину цветных амурских тигров

Гендиректор Black Star Пашу презентовал Путину арт-объекты в виде тигров
Пресс-служба Black Star

Генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов (Пашу) пообщался с президентом России Владимиром Путиным в рамках фестиваля «Лица городов» и Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Продюсер выступил одним из кураторов арт-программы и представил новый культурный проект. Его лейбл подарил городу коллекцию скульптур в виде семи цветных амурских тигров — символа Дальнего Востока.

Объекты стали частью нового пространства «Арт-Гавань» и расположены на городской набережной.

«Важно, чтобы в регионах были арт-площадки, где могли бы собираться разные люди. Среда будет помогать им раскрываться. <...> Мы с партнерами привезли [во Владивосток] очень красивые арт-объекты — яркое пятно для города. Пригласили [разрисовать их] известных русских художников. Если у вас будет возможность прийти посмотреть, мы будем очень рады», — рассказал Пашу президенту.

Скульптуры созданы совместно с арт-бюро Double Y. Куратором выступила Юлия Юрченко, а разрисовали их современные художники — Дмитрий Ламонов, Миша Medvedus, Никита Ходак, Денис Kibeda, Helen Anvor и Максим Еремин (Maksow).

В рамках проекта лейбл Black Star также провел кастинг и прослушивания для молодых исполнителей. В разговоре с Путиным Пашу отметил, что выделил некоторых молодых артистов, и не исключает, что их ждет большое будущее.

Ранее сообщалось, что в России может выйти фильм о Путине с Джудом Лоу.

