«Проникает и в сознание, и в сердце»: Долина оценила шансы Shaman на победу в «Интервидении»

Певица Долина заявила, что певец Shaman победит на конкурсе «Интервидение»
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Певица Лариса Долина, отвечая на вопрос о шансах певца Shaman на победу в музыкальном конкурсе «Интервидение», отметила уникальность творчества и голоса артиста. Ее слова передает ТАСС.

По словам Долиной, вокал Shaman «не сравним ни с чем», поэтому он буквально «взорвал всю страну», когда появился на сцене. Она назвала исполнителя очень сильным артистом, который подкупает зрителя своей живой энергетикой.

«Его энергия очень сильно заряжает людей, они смотрят на него с восхищением и слушают еще внимательнее. Его голос проникает и в сознание, и в сердце. Я убеждена, что он победит», — заявила она.

Долина видит миссию «Интервидения» в том, чтобы показать западным коллегам, что жизнь в России не остановилась на фоне СВО. Страна по-прежнему готова предоставить артистов, способных составить здоровую конкуренцию звездам из стран Запада.

Также Лариса Долина назвала «фриковым» зарубежный конкурс «Евровидение», чьим аналогом стало «Интервидение».

«Его во всем мире называют конкурсом фриков, а «Интервидение», уверена, пройдет на высшем уровне, займет свою позицию и будет действительно творческим конкурсом», — подчеркнула она.

Открытие «Интервидения-25» пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

Ранее уехавшая из РФ Рита Дакота назвала США некомфортной для жизни страной.

