Шейх встал на колено и сделал неожиданное предложение Волочковой

Режиссер Аркади Маилян предложил Волочковой стать актрисой его шоу
Из личного архива

Режиссер Аркади Маилян в костюме арабского шейха вышел на сцену к Анастасии Волочковой и сделал ей неожиданное предложение. Об этом сообщает «Пятый канал».

Маилян снял с себя белое одеяние, головной убор и встал на колено перед Волочковой. Он назвал балерину невероятно талантливой артисткой и человеком с большой душой. Режиссер вручил танцовщице букет цветов и предложил стать главной актрисой его шоу.

«Ты сам — шоу! Я думала, ты мне предложение руки и сердца сделаешь», — ответила балерина.

Волочкова напомнила, что у нее плотный график и множество собственных проектов. Она стала расспрашивать про шоу. Маилян заявил, что поделится подробностями за кулисами. Он намекнул, что артистка будет обучать чему-то других.

В августе Анастасия Волочкова заявила, что ее хотел похитить шейх Аркади. Она познакомилась с мужчиной благодаря продюсеру по имени Дмитрий. По словам балерины, шейх хотел отвести ее в Арабские Эмираты на частном самолете. Артистка отметила, что ее таким не удивить.

Ранее Волочкова поругалась с матерью из-за квартирного вопроса.

