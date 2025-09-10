Звезда «Ералаша» о ранних браках: «Супер за»

Актриса Анна Цуканова-Котт призналась в беседе с «Пятым каналом», что не против ранних браков.

«У меня у самой первый брак был ранним. Моему сыну 17 лет. И я вообще супер за», — поделилась актриса.

Цуканова-Котт считает, что молодежь должна подходить к браку серьезно и осознавать ответственность этого шага.

Цуканова-Котт в 2019 году официально вышла замуж за режиссера Александра Котта. Экс-супруги тогда удивили поклонников, приехав в московский ЗАГС в джинсах и белых футболках. По признанию звезды «Ералаша», они не хотели таким образом обесценить смысл торжественной церемонии, но решили привнести в нее больше свободы и легкости. В 2007-м у них родился сын Михаил. Позже у них появилась на свет дочь Лея.

В августе 2025-го Цуканова-Котт вышла замуж за продюсера Михаила Врубеля. Пара неоднократно выходила вместе в свет. Знаменитости носили обручальные кольца и не скрывали их перед камерами, но не отвечали на вопросы журналистов о семейной жизни.

