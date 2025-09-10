На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Ералаша» о ранних браках: «Супер за»

Актриса Анна Цуканова-Котт заявила, что не против ранних браков
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Анна Цуканова-Котт призналась в беседе с «Пятым каналом», что не против ранних браков.

«У меня у самой первый брак был ранним. Моему сыну 17 лет. И я вообще супер за», — поделилась актриса.

Цуканова-Котт считает, что молодежь должна подходить к браку серьезно и осознавать ответственность этого шага.

Цуканова-Котт в 2019 году официально вышла замуж за режиссера Александра Котта. Экс-супруги тогда удивили поклонников, приехав в московский ЗАГС в джинсах и белых футболках. По признанию звезды «Ералаша», они не хотели таким образом обесценить смысл торжественной церемонии, но решили привнести в нее больше свободы и легкости. В 2007-м у них родился сын Михаил. Позже у них появилась на свет дочь Лея.

В августе 2025-го Цуканова-Котт вышла замуж за продюсера Михаила Врубеля. Пара неоднократно выходила вместе в свет. Знаменитости носили обручальные кольца и не скрывали их перед камерами, но не отвечали на вопросы журналистов о семейной жизни.

Ранее стало известно, сколько платит за квартиру задержанная Аглая Тарасова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами