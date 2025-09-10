Стало известно, сколько платит за квартиру задержанная Аглая Тарасова

«КП»: актриса Тарасова платит миллион рублей по ипотеке за квартиру в Москве

Актриса Аглая Тарасова платит миллион рублей ежемесячно за свою ипотечную квартиру в Москве. Об этом сообщает kp.ru.

Дочь актрисы Ксении Раппопорт приобрела недвижимость за 125 млн рублей. Жилье звезды «Беспринципных» расположено на Малой Никитской улице в Москве неподалеку от Патриарших прудов. Его площадь составляет 139 кв. м.

Также kp.ru предполагает, что Тарасова владеет еще одной недвижимостью в столице России — квартирой в Трехпрудном переулке, которая расположена в историческом комплексе Волоцких домов.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.

Накануне сообщалось, что актриса рискует потерять квартиру из-за резкого снижения гонораров. Однако позднее риелтор Алина Правоторина отметила, что за Тарасову могут продолжить оплачивать ипотеку родственники.

На данный момент мать Тарасовой, актриса Ксения Раппопорт, проживает в Италии, а отец — предприниматель Виктор Тарасов — обосновался в Тибете.

