Анна Семенович вынуждена спать в аэропорту: «Диванный сон в VIP-зоне»

Певица Анна Семенович заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вынуждена спать в аэропорту, поскольку ее рейс задержали на три часа.

Исполнительница, которой удалось поспать всего два часа накануне дня вылета, надеялась, что сможет набраться сил в самолете.

«Настроение у меня прекрасное, хоть я и спала ночью два часа… Надеюсь, что мне удастся поспать в самолете хотя бы пару часиков. Я уже в зале вылета, решила позавтракать. Надеюсь, что поем и потом подрыхну в самолете», — рассказала звезда о подготовке к полету.

Однако Семенович оказалась вынуждена изменить свои планы из-за задержки рейса на три часа. В следующем ролике артистка показала, что решила поспать в аэропорту. Она отметила, что ей удалось устроиться с комфортом, благодаря VIP-статусу.

«Хорошо, что я в VIP. Мне дали пледик, и я легла подремать. Ну, а что делать? Сегодня такой диванный сон. Хоть пару часиков посплю», — заявила она.

На днях Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на инсайдера сообщил, что Анна Семенович торопит возлюбленного, предпринимателя Дениса Шреера, с разводом из-за насмешек. Источник рассказал, что певицу не смущает статус бойфренда, но она устала от насмешек из-за отношений с женатым мужчиной. По словам инсайдера, знаменитости приходится терпеть вопросы журналистов и шутки коллег.

