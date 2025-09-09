Садальский показал провалившуюся могилу актрисы Суворкиной: «Жуткий конец»

Шоумен Станислав Садальский показал, в каком состоянии находится могила актрисы Людмилы Суворкиной. Кадрами с кладбища он поделился у себя в социальных сетях.

На снимке можно разглядеть провалившийся, заброшенный участок с табличкой вместо памятника.

«Какой жуткий конец … Преданная сыном и Малым театром актриса Людмила Суворкина», — подписал фото он.

По мнению Садальского, так, как жила Суворкина, сейчас живут сотни актеров, которые «нищенствуют и спиваются».

Артист отметил, что раньше судьбой театральных пенсионеров занималось Всероссийское театральное общество, они были прикреплены к больницам, у них были свои дома престарелых. Сейчас, утверждает Садальский, никакой поддержки для старых актеров нет.

Людмилы Суворкиной не стало при пожаре в начале апреля. Ей было 74 года.

Людмила Суворкина посвятила большую часть жизни работе в театре и успела сняться в восьми кинолентах. В фильме «Рудольфио» 1969 года она исполнила главную роль. Позднее женщина играла в фильмах «Центровой из поднебесья», «Недоросль», «Дети Ванюшина», «Француз» и «Царь Петр и Алексей». Ее последним появлением на экране стал фильм «Ревизор» 2013 года.

Суворкина выступала на сценах Тульского театра драмы им. М. Горького, Челябинского драматического театра драмы им. С. Цвиллинга и Государственного академического Малого театра. В конце жизни она организовала и возглавила детский театр «Голубятня».

