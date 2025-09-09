На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Садальский показал провалившуюся могилу актрисы Суворкиной: «Жуткий конец»

Шоумен Садальский показал заброшенную могилу актрисы Суворкиной
true
true
true
close
sadalskij/LiveJournal

Шоумен Станислав Садальский показал, в каком состоянии находится могила актрисы Людмилы Суворкиной. Кадрами с кладбища он поделился у себя в социальных сетях.

На снимке можно разглядеть провалившийся, заброшенный участок с табличкой вместо памятника.

«Какой жуткий конец … Преданная сыном и Малым театром актриса Людмила Суворкина», — подписал фото он.

По мнению Садальского, так, как жила Суворкина, сейчас живут сотни актеров, которые «нищенствуют и спиваются».

Артист отметил, что раньше судьбой театральных пенсионеров занималось Всероссийское театральное общество, они были прикреплены к больницам, у них были свои дома престарелых. Сейчас, утверждает Садальский, никакой поддержки для старых актеров нет.

Людмилы Суворкиной не стало при пожаре в начале апреля. Ей было 74 года.

Людмила Суворкина посвятила большую часть жизни работе в театре и успела сняться в восьми кинолентах. В фильме «Рудольфио» 1969 года она исполнила главную роль. Позднее женщина играла в фильмах «Центровой из поднебесья», «Недоросль», «Дети Ванюшина», «Француз» и «Царь Петр и Алексей». Ее последним появлением на экране стал фильм «Ревизор» 2013 года.

Суворкина выступала на сценах Тульского театра драмы им. М. Горького, Челябинского драматического театра драмы им. С. Цвиллинга и Государственного академического Малого театра. В конце жизни она организовала и возглавила детский театр «Голубятня».

Ранее экс-солистка «Демо» пожаловалась, что экс-продюсер подсылает к ней шпионов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами