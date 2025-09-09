На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лоза об идее священника кидать тухлые яйца в артистов: «Никто не осмелится»

Певец Лоза заявил, что люди не осмелятся кидать в артистов тухлыми яйцами
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза в беседе с порталом «Страсти» возмутился, что идею кидаться тухлыми яйцами в «плохих» артистов приписали всему РПЦ.

Лоза напомнил, что с этой инициативой выступил один священнослужитель — протоиерей Александр Ильяшенко. Артист призвал не делать из мухи слона.

«Понятно же, что идти на концерт с тухлыми яйцами никто сегодня не осмелится. Хотя бы в силу того, что ни у кого этих тухлых яиц нет. К тому же, если концерт понравился, а зритель пришел с тухлыми яйцами, то куда их потом девать?» — отметил певец.

По мнению Лозы, у зрителя есть другие способы показать, что им не нравится артист. К примеру, они могут перестать посещать концерты неугодных им музыкантов.

8 сентября настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко заявил о необходимости разрешить на законодательном уровне закидывать тухлыми яйцами артистов, которые негативно влияют на общество и позволяют себе провокационные номера на сцене.

Ранее Милонов предрек раскол общества из-за идеи священника кидать тухлые яйца в артистов.

