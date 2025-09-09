Выбран последний участник «Интервидения»

ОАЭ выбрали музыканта, который будет представлять страну на «Интервидении». Об этом сообщила пресс-служба международного музыкального конкурса.

От ОАЭ на «Интервидении» выступит академический музыкант и вокалист Саиф Аль-Али.

«Саиф уже успел оставить заметный след в современной музыке родной страны и за ер пределами. Обладая изысканным музыкальным вкусом, он черпает вдохновение у таких классиков арабской песни, как знаменитый египетский певец и композитор Мухаммед Абд Аль-Ваххаб, а также легендарная египетская певица, автор песен и актриса Умм Кульсум», — рассказали представители «Интервидения».

Саиф Аль-Али владеет фортепиано и удом — прототипом европейской лютни.

Арабский певец стал последним в списке участников «Интервидения».

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Среди стран-участниц фестиваля — Индия, Казахстан, Китай, Колумбия, Сербия, Узбекистан, ЮАР, США и другие.

