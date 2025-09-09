На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выбран последний участник «Интервидения»

Академический музыкант Саиф Аль-Али представит ОАЭ на «Интервидении»
true
true
true
close
Telegram-канал «Интервидение 2025»

ОАЭ выбрали музыканта, который будет представлять страну на «Интервидении». Об этом сообщила пресс-служба международного музыкального конкурса.

От ОАЭ на «Интервидении» выступит академический музыкант и вокалист Саиф Аль-Али.

«Саиф уже успел оставить заметный след в современной музыке родной страны и за ер пределами. Обладая изысканным музыкальным вкусом, он черпает вдохновение у таких классиков арабской песни, как знаменитый египетский певец и композитор Мухаммед Абд Аль-Ваххаб, а также легендарная египетская певица, автор песен и актриса Умм Кульсум», — рассказали представители «Интервидения».

Саиф Аль-Али владеет фортепиано и удом — прототипом европейской лютни.

Арабский певец стал последним в списке участников «Интервидения».

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Среди стран-участниц фестиваля — Индия, Казахстан, Китай, Колумбия, Сербия, Узбекистан, ЮАР, США и другие.

Недавно американский певец Брэндон Ховард раскрыл, какую песню представит на «Интервидении».

Ранее у Стаса Михайлова появилась созданная нейросетью песня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами