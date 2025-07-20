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Мария Погребняк намекнула на беременность: «Надружили»

Блогерша Мария Погребняк намекнула, что ждет второго ребенка от Головинского
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Телеграм-канал «mariapoga_»

Блогерша Мария Погребняк, которая в очередной раз стала матерью в сентябре 2024 года, намекнула в беседе с Super.ru на беременность.

Погребняк ответила на вопрос корреспондента издания, ожидает ли она пополнение, фразой: «Подождите-подождите. Пока могу только сказать: в теннис не играю, мне нельзя!»

Также блогерша раскрыла, что в беременности ее заподозрил бывший муж, футболист Павел Погребняк, с которым она поддерживает хорошие отношения. По словам блогерши, ей удалось сохранить с экс-супругом дружескую связь, поскольку они знакомы еще со школы. «Дружили-дружили и троих надружили», — с юмором отметила она.

Сейчас Погребняк состоит в браке с предпринимателем Игорем Головинским. Они официально зарегистрировали отношения 1 сентября 2024 года, а через четыре дня у пары появился мальчик Владимир.

Старших детей звезда родила от футболиста Павла Погребняка. Супруги развелись в 2023 году. Бизнесвумен говорила, что сохранила с бывшим мужем хорошие отношения. По словам знаменитости, она не смогла бы в один миг забыть человека, с которым прожила 17 лет. Блогер подчеркивала, что футболист — прекрасный отец, и она не имела права лишать детей общения с ним.

Ранее Муцениеце показала, что встретилась с сыном после долгой разлуки.

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