На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Актриса Елена Морозова навсегда лишилась бровей на пляже

Актриса Морозова объяснила, что лишилась бровей из-за морской глины
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Елена Морозова объяснила, как навсегда лишилась бровей. Ее цитирует Леди Mail.

По словам 52-летней артистки, в середине девяностых она отдыхала на Азовском море и решила последовать примеру мужчины, который на берегу обмазывался морской глиной.

«В итоге дядю увезли на скорой, а я отделалась нарушением пигментного обмена кожи из-за закупорки ее глиной, что в итоге сделало меня ни на кого не похожей, и со временем мне очень это понравилось», — рассказала она.

11 сентября в прокат выйдет новый фильм с Еленой Морозовой «Семейное счастье». Она также снималась в картинах «Дневник его жены», «Любовь Советского союза», «Лед 2» и др.

Накануне актриса и комикесса Марина Федункив опровергла, что делала пластические операции. Федункив объяснила, что ее лицо меняется с потерей и прибавлением веса. После беременности у знаменитости также добавился отек. Из-за этого, как отметила актриса, ее губы выглядели, будто в них «закачали все возможные средства».

Ранее врач предупредил о серьезных последствиях диеты Ларисы Долиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами