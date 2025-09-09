Актриса Елена Морозова навсегда лишилась бровей на пляже

Актриса Елена Морозова объяснила, как навсегда лишилась бровей. Ее цитирует Леди Mail.

По словам 52-летней артистки, в середине девяностых она отдыхала на Азовском море и решила последовать примеру мужчины, который на берегу обмазывался морской глиной.

«В итоге дядю увезли на скорой, а я отделалась нарушением пигментного обмена кожи из-за закупорки ее глиной, что в итоге сделало меня ни на кого не похожей, и со временем мне очень это понравилось», — рассказала она.

11 сентября в прокат выйдет новый фильм с Еленой Морозовой «Семейное счастье». Она также снималась в картинах «Дневник его жены», «Любовь Советского союза», «Лед 2» и др.

Накануне актриса и комикесса Марина Федункив опровергла, что делала пластические операции. Федункив объяснила, что ее лицо меняется с потерей и прибавлением веса. После беременности у знаменитости также добавился отек. Из-за этого, как отметила актриса, ее губы выглядели, будто в них «закачали все возможные средства».

Ранее врач предупредил о серьезных последствиях диеты Ларисы Долиной.