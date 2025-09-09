Врач о серьезных последствиях диеты Долиной: «Здесь может быть РПП»

Врач Дианова заявила, что певица Лариса Долина может страдать от РПП

Врач- гастроэнтеролог Нурия Дианова не исключила, что певица Лариса Долина страдает от расстройства пищевого поведения. Слова эксперта передает «Абзац».

6 сентября Долина раскрыла, что соблюдает диету, по которой отказывается употреблять пищу после 14.00. А если случаются послабления, то на следующий день певица не завтракает. Также певица признавалась, что не употребляет молочные и кисломолочные продукты, «морских гадов», арбуз, дыню, яблоки, бананы, томаты, мед и многое другое.

«Это похоже на диету французских моделей. Они тоже ели очень мало. Непонятно, на чем передвигаться. Здесь может быть расстройство пищевого поведения», — заявила Дианова.

Врач подчеркнула, что любая диета для снижения веса должна базироваться на принципах сбалансированного питания. В противном случае необходимо принимать биологически активные добавки. Дианова отметила, что методы снижения веса, подобные тем, что использует Долина, подходят далеко не всем.

«С едой нельзя бороться, с ней надо жить. <…> Она [Долина], вероятно, недоедает. При таком питании могут уходить мышцы», — высказалась эксперт.

Гастроэнтеролог не исключила, что у Долиной может развиться диетическая депрессия на фоне РПП и появиться раздражительность. Дианова отметила, что метод мягкого дефицита калорий является более безопасным и полезным для организма, чем жесткие ограничения в питании.

