Прохор Шаляпин объяснил, почему решился лечь под нож пластического хирурга

Певец Шаляпин: пластическая операция поможет мне сохранить товарный вид
Певец Прохор Шаляпин, который признался в планах сделать себе пластическую операцию, заявил, что это нормальное желание любого артиста – стремиться сохранить свой «товарный вид». В беседе с Общественной Службой Новостей он пообещал, что не будет делать из себя другого человека, а манипуляции будут минимальными.

Артист подчеркнул, что уже не раз делал пластику и никогда этого не скрывал, показывая всем своим поклонникам, на какие процедуры и операции решился.

«Я не вижу ничего постыдного в этом. Выглядеть хорошо и стараться сохранить молодость без какого-то фанатизма — это норма, как сказала бы Елена Малышева», — отметил Шаляпин.

Он сообщил, что хочет сделать пластику на лице и других проблемных зонах, не уточнив, о каких именно процедурах идет речь. Артист пообещал, что не будет глобально себя перекраивать, так как не собирается просыпаться после операции с чужим лицом. По его словам, он лишь намерен сохранить то, что имеет, а также немного улучшить свои внешние данные. В будущем, по словам певца, он планирует провести и другие манипуляции, которые закрепят положительный эффект.

Напомним, впервые о решении сделать себе новую пластическую операцию Прохор Шаляпин заявил в шоу «Натальная карта». Он сообщил, что обратился за консультацией к пластическому хирургу в Санкт-Петербурге. Артист сравнил клинику, которую хочет посетить, с шикарным загородным пансионатом и отметил, что планирует пластику осенью.

Ранее Прохор Шаляпин призвал не ломать жизнь пойманной с наркотиками Тарасовой.

