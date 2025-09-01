Ефремов рассказал, как ИИ помогает ему в кино

Актер Никита Ефремов признался в беседе с ТАСС, что использует искусственный интеллект в своей работе.

Ефремов рассказал, что загружает в нейросеть свои переписки, а также предлагаемые ему сценарии. Таким образом ИИ помогает актеру определить, есть ли у него и создателей проекта общие точки соприкосновения с предлагаемым замыслом. По словам артиста, благодаря своим внутренним алгоритмам ИИ очень хорошо выявляет «теневые стороны».

Ефремов уверен, что нейросети могут быть полезны в киноиндустрии. К примеру, для того, чтобы разбирать роли и искать варианты реплик.

«Если что-то не устраивает, можно выбрать конкретную тему, например, определенное время или страну, в которой действует герой. В таком случае можно попросить собрать материалы для погружения, придумать этюд, который поможет лучше понять определенную среду», — поделился актер.

По мнению Ефремова, чем быстрее искусственный интеллект заменит человека, тем скорее люди «осознают свою неуникальность и станут воспринимать себя скорее как алгоритмы».

Ранее у сына Михаила Ефремова обострилось хроническое заболевание.