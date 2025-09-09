Назван самый ценный актив в завещании Родиона Щедрина: «Исчисления будут исполнять долго»

Авторские права на музыку – самый ценный актив в завещании композитора Родиона Щедрина, которого не стало в ночь на 29 августа. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в беседе с aif.ru.

«Его музыку будут исполнять еще очень-очень долго. И за каждое выступление будут происходить отчисления», — пояснил эксперт.

Юрист также не исключил, что родственники композитора перепродадут авторские права музыкальному агентству, чтобы таким образом сразу же получить унаследованные деньги. Хаминский отметил, что в наследстве Щедрина еще значилась его квартира-музей, которую композитор «отписал еще при жизни».

8 сентября стало известно об открытии наследственного дела композитора. Это означает, что появились его наследники, которые обратились к нотариусу.

Щедрин родился в Москве 16 декабря 1932 года в семье музыкантов. В 1955-м окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского, а спустя четыре года – аспирантуру. С 1962 года работал секретарем правления Союза композиторов СССР. С 1973 по 1990 год — председатель правления Союза композиторов РСФСР.

В 1958 году он женился на известной балерине Майе Плисецкой. Детей у композитора и балерины не было, поэтому, предположительно, многомиллионное наследство артиста может достаться ближайшим родственникам Плисецкой.

Ранее сообщалось, что Аглая Тарасова рискует потерять квартиру из-за резкого снижения гонораров.