Дэнни Трехо пришлось доказывать фанатам, что он еще жив

Актеру Трехо пришлось опровергать слухи о собственной кончине
close
imdb.com

Американскому актеру, звезде «Мачете» и «От заката до рассвета» Дэнни Трехо пришлось доказывать фанатам, что он еще жив. Об этом пишет Metro со ссылкой на соцсети актера.

Слухи о собственной кончине Трехо опроверг после поста Джона Легуизамо, в котором актер пожелал Трехо покоиться с миром.

«Спасибо вам всем за вашу заботу, но я очень даже жив. Кто-то распространяет фейковые новости», — написал Дэнни Трехо.

22 года назад Трехо и Легуизамо снимались вместе в сериале «Братья Гарсиа». В прошлом месяцев обоих наградили кинопремиями «Imagen Awards».

В 2024 году Дэнни Трехо рассказал, что его спровоцировали на драку во время инцидента, произошедшего на параде в честь Дня независимости США в Лос-Анджелесе. Трехо уверен, что на него и его приятеля напали, потому что они мексиканцы. Неизвестные стали бросать в автомобиль звезды фильма «Мачете» шары с жидкостью.

Ранее Стивен Кинг назвал Дональда Трампа опасным.

