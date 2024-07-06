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«Там была кислота»: 80-летний Дэнни Трехо объяснил, зачем ввязался в драку

Актер Дэнни Трехо заявил, что его атаковали шариками с кислотой на параде

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imdb.com

Актер Дэнни Трехо рассказал, что его спровоцировали на драку во время инцидента, произошедшего на параде в честь Дня независимости США в Лос-Анджелесе. Об этом пишет TMZ.

Трехо уверен, что на него и его приятеля напали, потому что они мексиканцы. Неизвестные стали бросать в автомобиль звезды фильма «Мачете» шары с жидкостью.

«Кто-то сказал, что там была кислота, а не вода», — объяснил Трехо, зачем ввязался в драку так охотно.

Трехо в драке не пострадал, у его друга остались большие кровоподтеки на лице и руках.

В полиции подтвердили информацию о вызове на место конфликта, однако к прибытию сотрудников правоохранительных органов толпа уже разошлась, никто арестован не был.

Ранее неизвестный напал на артиста Пермского театра оперы и балета, участника шоу «Песни на ТНТ» Евгения Громова.

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