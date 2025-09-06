У семьи задержанной с вейпом Тарасовой нашли сайт по продаже наркотиков

Юрист Колоколов: актрисе Тарасовой грозит от двух до десяти лет тюрьмы

Юрист Евгений Колоколов рассказал, что грозит задержанной актрисе Аглае Тарасовой, у которой нашли вейп с маслом гашиша. Его цитирует aif.ru.

По его словам, сначала следствию необходимо установить обстоятельства дела, включая источник происхождения вещества, цели его ввоза и возможных соучастников преступления.

«После этого суд примет решение о мере наказания, которое может варьироваться от штрафа до лишения свободы», — сказал он.

Также юрист обратил внимание на то, что домен сайта, который раньше принадлежал Ксении Раппопорт, матери Аглаи Тарасовой, больше не находится под ее контролем. Регистрация домена была просрочена, и теперь третьи лица используют сайт для распространения продукции, связанной с наркотиками.

«Это создает юридическую проблему, поскольку владелец сайта не несет ответственности за содержание, размещенное на нем после потери контроля над доменом. Тем не менее, факт того, что домен был использован для незаконного бизнеса, может вызвать дополнительные вопросы и подозрения относительно связи между двумя случаями», — сказал Колоколов.

Пока связь между задержанием Тарасовой и подозрительным доменом не доказана, нельзя утверждать, что одно событие повлияло на другое, подчеркнул юрист.

Он добавил, что Уголовный кодекс предусматривает наказание за незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с возможным дополнительным штрафом или конфискацией имущества. Также, продолжил он, статья 228 УК РФ устанавливает ответственность за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических веществ без цели сбыта — от двух до пяти лет либо принудительные работы на аналогичный период.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с вейпом, содержащим гашиш-масло, 5 сентября. Против нее возбудили дело о контрабанде наркотических веществ.

Ранее стало известно, что задержанная с наркотиками Тарасова отдыхала в Израиле со Слепаковым.